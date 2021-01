Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas répond à la célébration polémique de Payet !

Publié le 7 janvier 2021 à 10h15 par A.C.

André Villas-Boas, coach de l’Olympique de Marseille, a tenu à rapidement éteindre toute polémique autour de Dimitri Payet.

La surprise était grande, lorsque la composition d’André Villas-Boas pour le choc face à Montpellier est sortie. Le coach de l’Olympique de Marseille a en effet choisi de titulariser Nemanja Radonjić et de placer Dimitri Payet sur le banc. Finalement, ce choix s'est avéré payant. Radonjić a en effet marqué, puis cela a également été le cas de Payet lors de son entrée en jeu. Mais voilà, le numéro 10 marseillais a eu une réaction d’humeur à l’encontre du banc au moment de célébrer son but à la 80e minutes. Plusieurs observateurs ont estimé que cela était un message envoyé directement à Villas-Boas, coupable de ne pas l’avoir titularisé...

« Payet ? Oui, il était un peu énervé parce que c'est un joueur important »