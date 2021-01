Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Memphis Depay est déjà fixé !

Publié le 7 janvier 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay ne manque pas de convoitises. Toutefois, un départ cet hiver, à six mois de l'échéance de son bail, ne semble clairement pas envisagé. Le futur du Néerlandais devrait donc se décider en juin prochain.

La situation de Memphis Depay est un dossier épineux à gérer pour l'Olympique Lyonnais. Et pour cause, le contrat du Néerlandais prend fin en juin prochain et tant qu'il n'a pas prolongé, il est autorisé, depuis le 1er janvier, à discuter avec les clubs de son choix en vue d'y signer libre pour la saison prochaine. Par conséquent, différentes options d'offrent aux Gones. Soit les Lyonnais acceptent de vendre Memphis Depay dès cet hiver. Ce qui permettrait de récupérer une indemnité de transfert et ainsi éviter un départ à 0€ l'été prochain. Soit l'OL décide de le conserver afin de conserver toutes ses chances dans la course au titre en Ligue 1, mais prend le risque de perdre la dernière occasion de récupérer une petite indemnité de transfert. Entre l'aspect financier et l'aspect sportif, l'OL va donc devoir trancher. Mais pour Jean-Michel Aulas, le choix est vite fait. « Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur avec notre OL. Tu es ici chez toi et tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple, l’ambition. Tu restes tant que tu le souhaites ! », écrivait le président des Gones sur Twitter .

Garcia n'attend pas de départs cet hiver

Et Rudi Garcia semble sur la même longueur d'ondes que son président. Bien décidé à conserver son effectif intacte afin de conserver toutes ses chances dans la course au titre, puisque l'OL est leader de Ligue 1, l'entraîneur lyonnais n'attend aucun départ durant le mercato d'hiver. « Je pense qu'il n'y a pas de sujet. C'est ce que je disais en conférence de presse avant le match. Autant il y avait des raisons d'être inquiet cet été, autant il n'y en a plus en hiver. On a une équipe de Lyon qui est première au classement et puis si on a atteint ce classement-là, c'est grâce à l'effectif dans son entièreté qui travaille bien. Donc à part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe et la possibilité pour Jean Lucas d'être prêté, on est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas avec ce groupe-là. Je ne suis pas inquiet », confiait-il en conférence de presse après la victoire contre le RC Lens (3-2) durant laquelle Memphis Depay a d'ailleurs inscrit un doublé.

Depay est bien à l'OL