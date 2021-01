Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, OL, ASSE... Ça s'accélérerait pour l'avenir de Slimani !

Publié le 7 janvier 2021 à 7h30 par A.D.

En plus de l'ASSE et de l'OM, l'OL serait sur les traces d'Islam Slimani. Le club présidé par Jean-Michel Aulas pourrait se jeter sur l'attaquant de Leicester en cas de départ de Moussa Dembélé.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec Leicester, Islam Slimani figure sur les tablettes de l'ASSE. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Verts s'intéressent de près à l'ancien de l'AS Monaco et sont actuellement au travail pour le récupérer au mois de janvier. Toutefois, le club emmené par Claude Puel est loin d'être seul sur ce dossier. En effet, il a été annoncé que l'OM penserait à Slimani même si André Villas-Boas ne serait pas très chaud. Et pour ne pas arranger les affaires de l'ASSE, l'OL serait également prêt à en découdre pour le buteur de 32 ans.

Slimani, le digne successeur de Dembélé à l'OL ?