Mercato - Barcelone : Koeman a du souci à se faire pour Frenkie De Jong !

Publié le 7 janvier 2021 à 7h00 par A.D.

En quête sérieuse d'un milieu de terrain, le Bayern s'intéresserait de près à Frenkie De Jong. Toutefois, le milieu de terrain du FC Barcelone ne devrait pas partir lors du mercato hivernal.

Auteur d'une saison 2018-2019 exceptionnelle avec l'Ajax, Frenkie De Jong a alarmé bon nombre d'écuries européennes. Finalement, c'est le FC Barcelone qui a remporté la bataille royale pour le milieu de terrain néerlandais. Alors qu'il monte peu à peu en puissance au Barça, Frenkie De Jong aurait toujours des admirateurs en Europe, et plus particulièrement en Allemagne.

Le Bayern en pincerait pour Frenkie De Jong