Mercato - ASSE : Puel négocie avec un ancien du FC Nantes !

Publié le 7 janvier 2021 à 13h00 par La rédaction

Après les échecs de Saliba et de Soumaoro, l'ASSE continue de s'activer pour renforcer sa défense centrale. Claude Puel s'intéresse au profil d'Edgar Ié.

Wesley Fofana ayant rejoint Leicester l'été dernier, l'ASSE se doit de combler son départ. Sur la piste de plusieurs défenseurs centraux depuis le début du mercato hivernal, les dirigeants stéphanois enchaînent les échecs. Intéressés par un retour de William Saliba, ce dernier a préféré se frotter à un nouveau défi du côté de l'OGC Nice. Intéressés par Adama Soumaoro, en manque de temps de jeu du côté du LOSC, ce dernier devrait finalement retourner en Italie, du côté de Bologne. Malgré ces revers, l'ASSE ne jette pas l'éponge et en quête de nouvelles pistes, dont la plus sérieuse demeure celle d'un joueur évoluant en Turquie.

« Egard Ié est une vraie piste »