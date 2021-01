Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait voir une autre piste offensive lui échapper !

Publié le 7 janvier 2021 à 12h10 par A.C.

Pablo Longoria multiplie les pistes pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, mais pour l’instant les choses ne se passent pas au mieux...

André Villas-Boas veut un attaquant et Pablo Longoria semble déterminé à lui offrir. Ainsi, plusieurs pistes sont liées à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. Cela a été le cas avec Arkadiusz Milik, qui semble toutefois s’éloigner doucement mais surement à cause du montant particulièrement élevé réclamé par le Napoli. Toujours en Italie, le head of football de l’OM aurait également coché le nom de Patrick Cutrone. Prêté à la Fiorentina, l’ancien du Milan AC jouait très peu et Wolverhampton a donc décidé de le rapatrier... une chance pour l’OM de décrocher un nouveau prêt ?

Cutrone décidé à rester à Wolverhampton