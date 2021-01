Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Luis Henrique, Pablo Longoria risque de refaire une grosse erreur !

Publié le 7 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresserait à Patrick Cutrone. Mais d'après Yvan Le Mée, le profil de l'attaquant italien ne convient pas à ce que recherche le club phocéen.

« On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Il y a quelques jours, André Villas-Boas reconnaissait que l'OM avait fait une erreur de casting concernant Luis Henrique, qui n'est clairement pas en mesure de suppléer Dario Benedetto à la pointe de l'attaque du club phocéen. Par conséquent, le club phocéen est en quête d'un avant-centre pour le mois de janvier. Mais alors que le nom de Patrick Cutrone a été associé à l'OM ces dernières heures, Yvan Le Mée craint que l'attaquant italien ne possède pas non plus le profil idéal pour le club phocéen.

«Cutrone ? je ne suis pas certain que ce soit le profil idéal pour l'OM»