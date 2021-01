Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les grands regrets de Galtier pour Stéphane Ruffier !

Publié le 5 janvier 2021 à 22h00 par T.M.

Ancien entraîneur de l’ASSE, Christophe Galtier n’a pas caché sa déception au moment d’évoquer le sort de Stéphane Ruffier, remercié par les Verts.

Entre l’ASSE et Stéphane Ruffier, c’est officiellement terminé. Depuis plusieurs mois désormais, c’était la guerre entre Claude Puel et le portier français, qu’il avait décidé de mettre de côté. Alors que la situation s’était aggravée ces derniers mois, aucune conciliation n’a pu être possible entre les deux parties. Par conséquent, l’ASSE a décidé de prendre une décision radicale en rompant le contrat de Ruffier, qui courait jusqu’à la fin de la saison.

« C’est dommage »