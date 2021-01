Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il ne semble plus avoir les faveurs de Zinedine Zidane, Isco ne voudrait plus s'inscrire sur la durée au Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le milieu offensif espagnol ne compterait pas du tout prolonger et penserait même à un départ dès le mois de janvier.

Depuis le début de la saison, Isco peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid. Alors que Zinedine Zidane ne compte plus vraiment sur lui, le milieu offensif espagnol ne grapille que quelques minutes par-ci, par-là lors de cet exercice 2020-2021. Et cette situation pourrait provoquer son départ avant la fin du mois de janvier.

Isco voudrait faire ses valises en janvier