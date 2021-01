Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ en janvier pour Depay ? La réponse !

Publié le 6 janvier 2021 à 1h00 par A.D.

Alors que Memphis Depay sera en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone, le Milan AC et la Juventus espéreraient le récupérer dès le mois de janvier. Toutefois, l'attaquant néerlandais ne devrait pas quitter l'OL lors de cette fenêtre de transferts.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay ne devrait plus y faire long feu. Alors qu'une prolongation ne serait pas d'actualité pour l'attaquant néerlandais, le FC Barcelone voudrait profiter de l'occasion pour l'attirer dans ses filets dès le mois de janvier. Et ce, malgré son échec de l'été dernier. Toutefois, le Barça devrait avoir beaucoup de mal à boucler ce dossier. D'une part, parce que l'OL ne compterait pas se séparer de Memphis Depay avant la fin de saison. D'autre part, parce que la concurrence serait rude pour le capitaine et numéro 10 de Rudi Garcia.

Memphis Depay bloqué par l'OL en janvier ?