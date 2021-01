Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Zidane dans le dossier Alaba !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich, David Alaba aurait de nombreux courtisans sur le marché des transferts. Mais le Real Madrid tiendrait plus que jamais la corde pour le défenseur autrichien…

Le FC Barcelone, le PSG, Liverpool… De nombreux cadors européens ont été annoncés sur les traces de David Alaba (28 ans) ces dernières semaines, et pour cause, le défenseur autrichien du Bayern Munich arrivera en fin de contrat en juin prochain. Mais le grand favori du dossier semble être le Real Madrid, où Zinedine Zidane aurait fait d’Alaba une priorité absolue pour assurer la succession de Sergio Ramos qui semble se rapprocher du départ. Et la presse italienne confirme la tendance dans ce dossier…

Le journaliste de Sky Italia , Fabrizio Romano, indique ce mardi que les discussions progresseraient à vitesse grand V entre le Real Madrid et l’entourage de David Alaba, d’autant que le défenseur autrichien rêverait de porter la tunique du club merengue la saison prochaine. Zinedine Zidane semble donc bien parti pour rafler la mise avec le joueur du Bayern Munich…

Liverpool are among the five clubs that have contacted David Alaba agent to sign him next summer. #lfc...but Real Madrid are leading the race, they’re pushing to sign Alaba and David dreams of playing for Real Madrid. And talks with Real are progressing, as said yesterday. https://t.co/LITUivZexn