Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette nouvelle révélation sur l'échec de Puel avec Saliba !

Publié le 6 janvier 2021 à 0h00 par A.D.

Partagé entre l'OGC Nice et l'ASSE, William Saliba a décidé de relever le défi des Aiglons. Alors que les offres des deux formations étaient équivalentes, le défenseur d'Arsenal aurait opté pour les Aiglons pour des raisons sportives.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, William Saliba avait le choix entre l'OGC Nice et l'ASSE pour finir la saison sous la forme d'un prêt. Finalement, le défenseur d'Arsenal a décidé de s'engager en faveur des Aiglons. Selon nos informations du 4 janvier, William Saliba a choisi la Côte d'Azur pour plusieurs raisons. D'une part, la pépite de 19 ans n'a pas souhaité choisir le confort en retrouvant l'ASSE, et a préféré relever un nouveau challenge du côté de l'OGC Nice. D'autre part, William Saliba a été convaincu par les arguments de Julien Fournier et d'Adrian Ursea.

L'ASSE et Nice auraient formulé la même offre à William Saliba