Mercato - OM : Les vérités d'Andy Delort sur son avenir !

Publié le 5 janvier 2021 à 23h10 par A.D.

En quête d'un nouvel avant-centre, l'OM aurait coché le nom d'Andy Delort et de Gaëtan Laborde. Interrogé sur son avenir et celui de son compère d'attaque du côté du MHSC, l'international algérien a ouvert la porte à toutes les éventualités.

En plus de Gaëtan Laborde, Pablo Longoria aurait identifié le profil d'un deuxième attaquant du Montpellier HSC. Il s'agirait d'Andy Delort. « Un très bon attaquant pour l’OM ! C’est en très bonne voie ! Vous êtes bien nerveux… Du calme, ce n’est qu’un joueur ! Même si c’est de l’or en barre. (...) Si j’avais su, je n’aurais évidemment jamais mis ce tweet. Si ça rend malade les gens, tant pis, passons à autre chose parce que c’est pas du tout mon truc... merci. Je ne dirai rien du tout la prochaine fois, assurément. (...) J’ai compris que le foot, ça n’intéressait en fait absolument personne. Croyez-vous que quelqu’un s’excusera si Delort signe bien à l’OM ? Bien sûr que non ! Pour quoi faire ? Je vous laisse... » , a posté successivement Philippe Doucet, journaliste de Canal + , sur son compte Twitter . Présent en conférence de presse ce mardi, Andy Delort a été interrogé sur son avenir et celui de Gaëtan Laborde. Si l'international algérien n'a pas fermé la porte à un départ cet hiver, il a tout de même fait clairement savoir qu'il voulait rester au MHSC avec son coéquipier.

«Si je suis certain de rester ? On ne sait jamais, mais...»