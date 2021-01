Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laborde, Delort... La porte est ouverte pour Longoria !

Publié le 5 janvier 2021 à 22h15 par A.D.

Pour satisfaire les désirs d'André Villas-Boas, Pablo Longoria serait en quête active d'un nouvel attaquant de pointe. Alors que le Head of Football de l'OM s'intéresserait à Gaëtan Laborde et Andy Delort, Michel Der Zakarian, le coach de Montpellier, a lâché ses vérités sur l'avenir de ses deux buteurs.

Pour étoffer l'attaque de l'OM cet hiver, Pablo Longoria aurait plusieurs noms en tête, et notamment du côté de Montpellier. En effet, le Head of Football phocéen aurait identifié deux profils au MHSC : Gaëtan Laborde et Andy Delort. Présent en conférence de presse ce mardi, Michel Der Zakarian a fait part de son inquiétude quant à l'avenir de ses deux attaquants. Et comme l'a clairement laissé entendre le coach de Montpellier, la porte est loin d'être fermée pour Gaëtan Laborde et Andy Delort.

«S’il y a des sommes correctes qui arrivent, c’est fort possible qu’ils puissent partir»