Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Sanson... Pierre Ménès redoute le pire avec Eyraud !

Publié le 5 janvier 2021 à 21h15 par A.D.

Classé 5ème avec deux matchs en moins, l'OM peut espérer finir la saison sur le podium. Toutefois, Pierre Ménès redoute que Jacques-Henri Eyraud brise les espoirs phocéens en faisant de très mauvais choix lors du mercato hivernal.

Depuis le début de saison, l'OM n'est pas clinquant, mais fait le job. Avec deux matchs en moins, les hommes d'André Villas-Boas sont aujourd'hui en cinquième position en Ligue 1, à 7 points du PSG, en queue de podium, et à 8 unités de l'OL, leader. Grâce à ses performances du début de saison, l'OM peut postuler à une place dans le podium en fin de saison. Mais à en croire Pierre Ménès, Jacques-Henri Eyraud peut tout gâcher avec un mauvais recrutement en janvier.

«On ne sait pas quelle dinguerie Eyraud peut faire au mercato d’hiver»