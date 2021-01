Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Un match Everton - AS Roma pour Celik !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h50 par Alexis Bernard

S’il est exact que l’AS Rome s’intéresse de très près à Zeki Celik, le Lillois est également la cible d’Everton.

Chaudement courtisé par les clubs italiens et anglais depuis plus d’un an, Zeki Celik pourrait être l’un des acteurs du mercato d’hiver qui s’est ouvert il y a quelques jours. Comme révélé par Sky Sport , l’AS Rome est effectivement à l’offensive pour tenter de le signer en janvier. Mais selon nos sources, il y a match avec un club anglais : Everton.

Lille est à l’écoute

Un duel entre l’AS Rome et Everton s’organise d’heure en heure. Et de son côté, le LOSC est à l’écoute des différentes propositions qui pourraient être faites. Sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2023, le latéral turc n’a pas de bon de sortie officiel. Mais si une belle offre (supérieure à 15 millions d’euros) se présente, les dirigeants lillois l’étudieront. Le joueur est lui-aussi ouvert à un départ. Après avoir explosé en Ligue 1 pour sa première saison dans le Nord, il semble mûr pour quitter la France et découvrir un nouveau championnat.