Mercato - OM : Toutes les portes sont ouvertes pour Olivier Giroud !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h30 par Th.B.

Olivier Giroud semble être l’une des options prises en considération par l’OM, désireux de renforcer le secteur offensif d’André Villas-Boas. Cependant, tous les scénarios seraient envisageables dans ce délicat dossier. Explications.

Malgré sa très belle forme lors du restart avec Chelsea, à l’occasion duquel il a joué un grand rôle dans la qualification des Blues en Ligue des champions pour cette saison, Olivier Giroud a vu son temps de jeu se réduire en raison notamment du transfert de Timo Werner et de la concurrence de Tammy Abraham. Malgré cela, Giroud est le meilleur buteur de Chelsea cette saison a avec 9 buts devant les 8 réalisations de Werner, en ayant disputé 9 matchs de moins que l’international allemand. Déçu de son temps de jeu, Giroud a été annoncé sur le départ cet hiver alors que l’OM serait l’un des nombreux clubs à se pencher sur sa situation. Témoignant de tout ce qui circule à son sujet, Olivier Giroud a récemment fait passer le message suivant au Dauphiné Libéré . « La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l’année ». Dans la lignée de cette annonce, le journaliste de Téléfoot La Chaîne Simone Rovera a assuré sur le plateau d’ Au coeur des clubs lundi qu’une bonne poignée d’équipes s’intéressaient au champion du monde tricolore. Cependant, la volonté de Giroud serait claire : finir la saison à Chelsea, allant alors jusqu’à la fin de son contrat. Certains médias expliquent ces dernières heures que les Blues auraient offert un bon de sortie à leur attaquant. Mais la vérité serait tout autre.

Une prolongation de contrat envisagée par Chelsea ?

Journaliste pour Goal , Romeo Agresti a collaboré avec le correspondant du média pour Chelsea Nizaar Kinsella. Après avoir récolté des informations sur la situation et sur le dossier Olivier Giroud, les deux journalistes ont ouvert une tout autre voie dans ce dossier très disputé. Malgré l’absence de trace et de discussions d’une prolongation de contrat, Chelsea ne verrait pas d’inconvénient au fait de conserver Olivier Giroud pour une durée plus importante que son bail actuel qui expirera en juin prochain pour deux raisons précises : son leadership ainsi que son aura au sein du vestiaire de Chelsea. Ainsi, l’attaquant des Blues pourrait une nouvelle fois déjouer les pronostics et prolonger son aventure initiée en janvier 2018 à Chelsea et à l’été 2012 à Londres. Une ville dans laquelle lui et sa famille se sentiraient particulièrement bien.

Londres, la Juventus… Que choisir ?

C’est en effet le deuxième point abordé par les deux journalistes de Goal . Ayant pu concocter plusieurs informations sur ce dossier, Romeo Agresti et Nizaar Kinsella ont assuré qu’Olivier Giroud et ses proches étaient bien installés à Londres, malgré le fait que des rumeurs ne cessent de l’annoncer sur le départ de l’envoyer notamment en Italie où la Juventus pourrait tenter de l’attirer pendant ce mercato hivernal. D’ailleurs, Andrea Pirlo révélait dernièrement en conférence de presse que son apport serait important au sein de la Vieille Dame. Journaliste de Sky Sports , Kaveh Solhekol dévoilait pour sa part lundi sur le Transfer Talk que la Juventus était bel et bien intéressée, mais que ce ne serait pas l’unique club à en pincer pour Giroud. « Nous avons découvert que la Juventus est intéressée par le fait de le recruter. Andrea Pirlo, l’entraîneur de la Juventus, veut faire venir un autre attaquant. Mais de ce que nous savons, il (Giroud, ndlr) n’est qu’un nom parmi tant d’autres. La Juventus s’intéresse aussi à (Fernando) Llorente, et au Polonais (Arkadiusz) Milik. Mais, Giroud est un attaquant qui a la côte. C’est définitivement un joueur que l’on doit surveiller ce mois-ci ».

En cas de départ, pas de MLS, Giroud voudrait rester en Europe