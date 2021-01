Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG vient chambouler la succession de Zinedine Zidane !

Publié le 7 janvier 2021 à 20h30 par T.M.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane a échappé au pire à plusieurs reprises au Real Madrid. Bien que le Français ait réussi à sauver sa tête, son sort serait loin d’être scellé et pour sa succession, tout aurait été relancé à cause du PSG.

Actuellement, le ciel s’est quelque peu dégagé au-dessus du Real Madrid. En effet, la Casa Blanca est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et occupe actuellement la deuxième place de la Liga, à deux points de l’Atlético de Madrid. De quoi permettre à Zinedine Zidane de respirer un peu mieux qu’il y a quelques mois. En effet, l’entraîneur français a connu de grosses tempêtes depuis le début de la saison. En octobre dernier, en remportant le Clasico face au FC Barcelone, Zidane avait sauvé sa tête une première fois. Et se retrouvant encore dos au mur quelques semaines, l’entraîneur merengue avait réussi à se sauver en qualifiant son équipe pour la phase finale de la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane est donc toujours l’entraîneur du Real Madrid. Mais rien ne semble sûr et certain à propos du natif de Marseille puisque la question de sa succession revient encore et toujours sur la table.

Raul, le successeur naturel !