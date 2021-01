Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Pochettino lancent les grandes manoeuvres pour le recrutement !

Publié le 7 janvier 2021 à 19h30 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino vient d’arriver au PSG pour prendre la succession de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur parisien va prochainement rencontrer Leonardo pour définir la stratégie du club dans ce mercato hivernal.

Officiellement nommé à la tête du PSG le samedi 2 janvier, Mauricio Pochettino dirigeait déjà son premier match à la tête du club de la capitale ce mercredi soir face à l’ASSE. Il faudra toutefois encore attendre avant de voir de réels changements dans le jeu. Le PSG n’a décroché qu’un nul sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (1-1) après une prestation terne des Parisiens. Il faut dire que l’Argentin a dû faire sans Neymar, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Rafinha ou encore Danilo Pereira pour ses grands débuts sur le banc de touche, de nombreuses indisponibilités qui se font remarquer au fil des semaines du côté du PSG. Du renfort serait donc le bienvenu dans la capitale, et une rencontre décisive est programmée pour y parvenir.

Rencontre décisive entre Leonardo et Pochettino

D’après les informations de RMC , la direction du PSG et le staff technique s’attendaient à une rencontre difficile contre l’ASSE en raison des nombreuses absences et du peu de travail réalisé par Mauricio Pochettino avec son nouveau groupe. La reprise de l’entraînement a en effet eu lieu dimanche, soit trois jours avant le déplacement à Saint-Etienne. Ainsi, l’Argentin aurait demandé quelques jours de réflexion à Leonardo pour faire une analyse de la situation, et un rendez-vous serait déjà planifié entre les deux hommes la semaine prochaine pour évoquer le mercato hivernal. Les difficultés financières rencontrées par le PSG en raison de la crise du Covid-19 et du fiasco Médiapro ne vont pas aider le club parisien à se renforcer, mais des recrues sont tout de même attendues si l’occasion se présentait. Le PSG sera ainsi à l’affût de chaque opportunité. Le nom de Christian Eriksen, poussé vers la sortie par l’Inter Milan, revient notamment avec insistance depuis de nombreuses semaines, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, Mauricio Pochettino vise en priorité Dele Alli, en manque de temps de jeu à Tottenham.

« N'importe quel grand joueur au monde est le bienvenu au PSG »