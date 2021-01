Mercato - PSG : Leonardo se lance dans un combat titanesque pour David Alaba !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba ne devrait pas prolonger avec le Bayern. Alors qu'un départ semblerait inévitable pour l'international autrichien, les plus grands clubs seraient prêts à se disputer une bataille colossale pour le récupérer gratuitement. Le PSG et d'autres auraient déjà lancé les grandes manoeuvres.

Engagé jusqu'au 30 juin 2020 avec le PSG, Thiago Silva a prolongé son contrat de deux mois pour finir la campagne de Ligue des Champions sous les couleurs parisienne. Une fois la finale de la C1 terminée, O Monstro a plié bagage pour prendre la direction de Londres, du côté de Chelsea. Orphelin de son ancien capitaine, Leonardo se serait activé en coulisses pour lui dénicher un remplaçant. Mais malgré tous ses efforts lors de la dernière fenêtre de transferts, le directeur sportif du PSG n'est pas parvenu à trouver le successeur de Thiago Silva. Et pourtant, les pistes n'auraient pas manqué.

En plus de Kalidou Koulibaly ou encore de Milan Skriniar, Leonardo aurait identifié le profil de David Alaba lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2021, l'international autrichien représentait une occasion en or, ou du moins une occasion à prix réduit l'été dernier. Toutefois, le Bayern n'a pas souhaité le laisser filer. Malgré tout, le directeur sportif du PSG n'aurait pas abandonné l'idée de récupérer David Alaba. D'autant que ce dernier ne serait pas du tout parti pour prolonger. Et alors que le Bayern ne voudrait en aucun cas laisser filer l'Autrichien cet hiver, Leonardo n'aurait plus qu'à attendre l'été prochain pour le recruter gratuitement. Surtout qu'il peut déjà trouver un accord contractuel avec lui depuis le 1er janvier. Toutefois, la tâche ne devrait pas être aisée pour autant, puisque les plus grands clubs européens seraient également sur le coup.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce jeudi, Pini Zahavi croulerait sous les propositions pour David Alaba. L'agent de l'Autrichien serait actuellement « en feu » , parce qu'il aurait reçu pas moins de six offres pour un transfert libre après le 30 juin. A en croire le journaliste italien, le PSG, le Real Madrid, Chelsea et Liverpool voudraient s'attacher les services de David Alaba, tandis que l'Inter et la Juventus auraient ouverts les négociations. Qui de Leonardo, Zinedine Zidane, Frank Lampard, Jürgen Klopp, Antonio Conte et Andrea Pirlo raflera finalement la mise ? Affaire à suivre...

