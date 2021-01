Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message très clair pour Gaëtan Laborde !

Publié le 7 janvier 2021 à 17h10 par La rédaction

Pour l’OM, la quête au fameux grand attaquant se poursuit. Les rumeurs sont nombreuses et le club phocéen s’intéresse notamment à Gaëtan Laborde. Mais Pablo Longoria va devoir très vite faire une offre pour attirer l'intérêt de Laurent Nicollin, président de Montpellier.

Visiblement, Dario Benedetto et Valère Germain n’ont pas convaincu André Villas-Boas. L’OM s’active sur ce mercato hivernal pour trouver un nouvel attaquant de pointe. Si certaines rumeurs lient le club phocéen à Olivier Giroud ou Arkadiusz Milik, la direction olympienne s’intéresserait aussi à quelques pistes en Ligue 1. Ainsi, c’est Gaëtan Laborde qui se retrouve sur les tablettes de Longoria, directeur sportif de l’OM.

« Quand j'aurais une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas »