Mercato - OM : Longoria reçoit un premier avertissement pour cette piste offensive !

Publié le 7 janvier 2021 à 13h10 par A.C.

Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille ne sont pas seuls sur les traces de Christian Kouame, attaquant de la Fiorentina.

Passé par Sassuolo, la Juventus et l’Atalanta, Pablo Longoria connait très bien la Serie A. Ainsi, pour offrir à André Villas-Boas l’attaquant qu’il réclame tant, le head of football de l’Olympique de Marseille s’est tout naturellement tourné vers le championnat italien. Il y suivrait notamment, à en croire les informations de l’équipe, l’évolution de la situation de Christian Kouamé. Peu utilisé à la Fiorentina, l’attaquant ivoirien devrait partir cet hiver et l’OM se serait donc positionné.

Le Torino sort du silence pour Kouamé