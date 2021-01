Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prêt à chambouler l'avenir de Mbappé ? La réponse !

Publié le 7 janvier 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel, le technicien argentin va rapidement être confronté aux dossiers brûlants du PSG. Mais pour Kylian Mbappé cela semble compliqué.

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a dirigé son premier match mercredi à l'occasion du déplacement à Saint-Etienne (1-1). Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé ne s'est pas montré à son avantage, mais le technicien argentin a tenu à le défendre : « Je suis content de la performance de Kylian. Il doit bien sûr s'améliorer et je veux le voir marquer mais aussi mieux jouer. Il est sûrement déçu car on n'a pas gagné, car il aurait pu faire mieux. Je suis content de lui comme de Marco, mais tous les joueurs et l'équipe ont besoin de s'améliorer ». Mais Mauricio Pochettino va devoir gérer un problème bien plus important avec Kylian Mbappe : son avenir.

Pochettino ne changera rien pour Mbappé

En effet, le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, et l'attaquant français attend des garanties sportives pour prolonger son bail. Par conséquent, Mauricio Pochettino aura des réponses à apporter pour convaincre le Champion du monde et aider Leonardo dans sa tentative de séduction. Mais selon les informations d'OK Diario, cela ne changera rien. Kylian Mbappé ne devrait pas revoir ses plans et estime que son histoire avec le PSG touche à sa fin. Il voudrait toujours rejoindre le Real Madrid l'été prochain ou durant l'été 2022. Et l'arrivée de Mauricio Pochettino ne devrait rien y changer...