Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait recalé Leonardo... trois fois !

Publié le 7 janvier 2021 à 14h10 par A.M. mis à jour le 7 janvier 2021 à 14h18

Sous contrat au PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, et son avenir reste en suspens du côté de la capitale. Et visiblement, il ne sera pas simple de convaincre le Champion du monde.

L'avenir de Kylian Mbappé sera bien évidemment le dossier brûlant du côté du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas son bail, le PSG sera contraint de vendre Kylian Mbappé l'été prochain afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre à l'issue de son bail. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi tentent ainsi de convaincre le Champion du monde que son avenir doit passer par le PSG en lui offrant des garanties sportives. Mais pour le moment, le résultat semble négatif.

Mbappé refuse 3 offres de prolongation !