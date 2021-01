Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi plombé par un concurrent pour Lionel Messi ?

Publié le 7 janvier 2021 à 13h15 par G.d.S.S.

Désireux d’attirer Lionel Messi au PSG l’été prochain à l’issue de son contrat avec le FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi pourrait finalement être dépassé par Manchester City qui serait très confiant sur ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi devra attendre élections pour la nouvelle présidence du club catalan avant de fixer son avenir. Mais l’attaquant argentin affole déjà les cadors européens sur le marché des transferts, et notamment le PSG où il serait l’un des objectifs majeurs du président Nasser Al-Khelaïfi pour le mercato estival 2021. Toutefois, un autre géant serait plus que jamais en embuscade pour Messi…

Manchester City en pole position pour Messi ?