Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Leonardo prépare le terrain pour Messi !

Publié le 6 janvier 2021 à 21h15 par T.M.

Alors que le PSG vient de changer d’entraîneur en remplaçant Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino, ce choix aurait visiblement été fait en prévision d’une future arrivée de Lionel Messi.

Le 24 décembre dernier, une information a fait énormément parler. Au lendemain de la victoire du PSG face à Strasbourg pour le dernier match de 2020, il a été annoncé que le club de la capitale avait décidé de se séparer de Thomas Tuchel, à qui il restait pourtant 6 mois de contrat. Alors que ce choix a été officialisé quelques jours plus tard, son successeur a également été nommé avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Un nouveau chapitre débute donc au PSG et ce choix de faire confiance à l’entraîneur argentin cacherait également un autre objectif : recruter Lionel Messi.

« Aucun doute »