Mercato - Barcelone : Une promesse faite entre Messi et Guardiola ?

Publié le 6 janvier 2021 à 20h00 par Th.B.

Alors que son avenir fait couler beaucoup d’encre, Lionel Messi et Pep Guardiola partageraient le désir de se retrouver dans un futur proche. Et Manchester City serait en pole position pour le transfert du capitaine du FC Barcelone.

Le PSG pourrait bien tenter un coup dans le dossier Lionel Messi en marge du prochain mercato estival, moment où le contrat de l’Argentin sera arrivé à expiration au FC Barcelone. Depuis la déclaration de Neymar à ESPN Argentine au début du mois de décembre, le PSG est constamment lié au nom de Messi qui n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir comme il l’a souligné fin décembre lors de son entretien accordé à La Sexta. D’après Sky Sports , Leonardo n’exclurait pas une offensive pour Messi. Cependant, le PSG ne ferait pas la course en tête dans cette opération contrairement à Manchester City.

Le plan de City sur 10 ans pour Messi et la carte Guardiola