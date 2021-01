Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie ahurissante sur le prix de Neymar !

Publié le 7 janvier 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que le prix de Neymar serait fixé à 32M€, Raffaele Poli, docteur en sciences humaines et directeur du CIES, à l'origine de cette estimation, justifie ce montant.

Recruté pour 222M€ durant l'été 2017, Neymar ne vaudrait plus que... 32M€. Une valeur assez incroyable pour un joueur de la dimension du Brésilien, mais c'est bien l'estimation de l'Observatoire du football CIES qui situe donc Neymar en dehors des 100 joueurs le plus chers de la planète. Pour cela, le CIES se base sur un algorithme qui prend en compte différents critères purement factuels à l'image de l'âge, la durée du contrat ou encore le temps de jeu. Cet algorithme ne prend donc pas en compte des variables non mesurables à l'image de la popularité du joueur, son talent, son potentiel, sa valeur en terme de merchandising et occulte ainsi la dimension de réputation à l'échelle mondiale du joueur. Et surtout, le contexte actuel, à savoir la crise sanitaire, n'est également pas pris en compte. Malgré tout, pour Raffaele Poli, docteur en sciences humaines et directeur du CIES, cette estimation a du sens.

«Il est dans une zone où sa valeur baisse beaucoup»