Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le temps presse pour Paulo Dybala !

Publié le 7 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Paulo Dybala est, selon la presse italienne, une priorité de Mauricio Pochettino sur le marché des transferts. Et l’attaquant de la Juventus ne semble pas être en passe de sceller son avenir au sein du club turinois. Au contraire.

Fin décembre, Tuttosport expliquait que Mauricio Pochettino avait outre la piste Dele Alli, une autre priorité en tête pour renforcer l’effectif du PSG. En effet, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain songerait à son compatriote argentin Paulo Dybala pour qui la situation sportive et contractuelle n’est pas florissante du côté de la Juventus. En effet, Dybala semble peiner à la Vieille Dame ces dernières semaines alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Pour le moment, aucune réelle avancée ne serait à noter concernant sa prolongation. Une aubaine pour le PSG et Pochettino alors que ce dernier ferait du numéro 10 de la Juventus une véritable priorité. À ce jour, la Juve aurait vu son offre repoussée par le clan Dybala. Et maintenant ?

« Pour le moment, il est difficile de trouver une solution »