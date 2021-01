Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Dele Alli doit rejoindre Pochettino à Paris !

Publié le 7 janvier 2021 à 16h30 par A.C.

En difficulté à Tottenham, Dele Alli a tout intérêt à rejoindre Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. On vous explique pourquoi...

Il n’y a pas si longtemps, Dele Alli était annoncé comme l’un des nouvelles stars mondiales du football. Il faut dire que l’Anglais a tout pour plaire. Polyvalent, physique, créatif et pouvant aussi être à la concrétisation des actions, il a toute la panoplie du joueur moderne. Ce n’est pas pour rien si, conscients de l’intérêt suscité par leur joueur, les dirigeants de Tottenham se sont empressés de lui faire signer un gros contrat à l’automne 2018, qui le lie au club jusqu’en 2024. Mais depuis, tout a changé pour lui. Il ne jouer quasiment plus depuis l’arrivée de José Mourinho à Tottenham et c’est encore plus vrai cette saison ! Titulaire indiscutable des Spurs auparavant, il n’a joué que onze rencontres toutes compétitions confondues, cumulant seulement 407 minutes de jeu au total. Beaucoup trop peu pour un joueur de son talent, qui pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain ? Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino, le nouveau coach du PSG. On fait pire, comme porte de sortie...

A Tottenham, ça ne passe plus du tout avec Mourinho

Il faut dire que Dele Alli ne semble plus avoir d’avenir à Tottenham. En tout cas pas tant que José Mourinho sera là. Le Portugais n’a en effet jamais hésité à publiquement critiquer son joueur. « Ceux qui ne jouent pas beaucoup n'ont qu'une seule chose à faire c'est de montrer durant les minutes qu'ils ont qu'ils doivent jouer » a avait lancé le coach des Spurs début décembre, d’après Sky Sports . « Mes joueurs sont heureux quand ils jouent et ils sont malheureux quand ils ne jouent pas ». Même son de cloche en marge du match face à Antwerp en Ligue Europa (2-0), au cours duquel Dele Alli n’est même pas entré en jeu. « Un joueur sur le banc qui se rend compte que les cinq remplaçants ont été utilisés n'est bien sûr pas un joueur heureux et je ne m'attendrais pas à ce qu'il le soit » a lâché impassible Mourinho, avant de littéralement fracasser Dele Alli seulement quelques jours plus tard. « Je suis énervé. Un joueur dans sa position doit donner du liant et créer des occasions, pas créer des problèmes pour sa propre équipe » s’est emporté un Mourinho qui a remplacé Alli à l’heure de jeu, lors du quart de finale de Carabao Cup face à Stoke City (3-1). Le Portugais est impitoyable avec les joueurs qui ne suivent pas ses directives et souvent ça ne s’arrange pas, puisque cela abouti souvent à un départ, soit du joueur, soit de Mourinho lui-même.

Dele Alli n’a jamais été aussi fort qu’avec Pochettino