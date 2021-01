Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho aurait pris une décision fracassante pour Gareth Bale !

Publié le 7 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors qu'il enchaîne les blessures, Gareth Bale ne cesse de décevoir et ne parvient pas à rebondir. À tel point que Mourinho et Tottenham ne se voient pas exercer l'option d'achat fixée avec le Real Madrid au terme de son prêt.

Prêté à Tottenham par le Real Madrid, Gareth Bale affichait une indescriptible envie de repartir de l'avant. Quelques mois plus tard, le constat est plus que décevant. L'international gallois n'a pris part qu'à 11 rencontres, n'a été titularisé qu'à une seule reprise et n'a inscrit que 3 buts depuis son arrivée à Tottenham. Des chiffres bien faibles qui s'accompagnent de pépins physiques réguliers. Le tout pousse inexorablement les dirigeants des Spurs et José Mourinho à revoir leurs plans à son sujet. Alors qu'un second prêt était encore à l'étude il y a peu, Gareth Bale pourrait retourner du côté de la Casa Blanca , dans un environnement auquel il est lié jusqu'en 2022 mais qui ne lui est pas adapté et où personne ne semble vouloir de lui.

L'option d'achat pas levée pour Bale ?