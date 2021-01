Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale n'a pas fini de contrecarrer les plans de Zidane !

Publié le 7 janvier 2021 à 1h30 par Th.B.

Témoignant des difficultés éprouvées par Gareth Bale à Tottenham, le Real Madrid se serait déjà fait une raison quant à un retour inéluctable du Gallois à la Casa Blanca en fin de saison. Une éventualité qui coûterait cher au Real Madrid.

Prêté lors du dernier mercato estival, Gareth Bale s’est enflammé pour son retour à Tottenham, sept ans après son départ au Real Madrid. Devenu indésirable aux yeux de Zinedine Zidane et du président Florentino Pérez, Bale espérait se relancer chez les Spurs . Gêné par les problèmes physiques, l’international gallois n’a jamais pu vraiment montrer la pleine mesure de son talent depuis son retour. Eurosport UK révélait mardi que Tottenham prendrait en considération l’option de rallonger le prêt expirant en fin de saison de Gareth Bale à condition que le Real Madrid soit enclin de faire un effort en acceptant un nouveau prêt et non un transfert sec. Néanmoins, on aurait lâché l’affaire du côté du Real Madrid.

Un retour de Bale et le retour des ennuis financiers du Real Madrid ?