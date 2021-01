Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Bale… Le Real Madrid prépare un coup de maître !

Publié le 5 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Le Real Madrid n’en démordrait pas pour Kylian Mbappé, bien que ses finances pourraient constituées un problème dans la course au recrutement de l’attaquant du PSG. Cependant, le club merengue pourrait tenter un coup de poker grâce… à Gareth Bale.

Et si c’était le moment de frapper pour le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé ? En tout cas, le club merengue semble tout faire pour avoir une chance à saisir avec l’attaquant du PSG l’été prochain. En effet, lors du dernier mercato estival, aucune recrue n’était à signaler hormis le retour de prêt de Martin Odegaard. Cet hiver, le Real Madrid devrait une nouvelle fois se montrer très discret sur le marché afin de pouvoir mettre la main sur la pépite du PSG à l’occasion du prochain mercato estival. C’est du moins le plan évoqué par plusieurs médias et ce, bien que la direction du Paris Saint-Germain fasse de la prolongation de contrat de Mbappé, le sien courant jusqu’en juin 2022, une priorité. D’ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a profité de sa colonne chez CBS Sports nommée Here We Go afin de faire un point sur la position du PSG sur le dossier Kylian Mbappé. Alors que Mauricio Pochettino espérerait pouvoir témoigner de l’arrivée de Dele Alli cet hiver notamment, Leonardo aurait fait savoir au nouvel entraîneur du PSG que le curseur était mis sur les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Hormis cela, le Real Madrid aurait un autre problème dans l’opération Mbappé, à savoir ses finances.

Sacrifier Bale pour Mbappé, le plan du Real Madrid