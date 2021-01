Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : La grosse annonce de Zidane sur les dossiers chauds du Real Madrid !

Publié le 3 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a fait le point sur le mercato et les différents dossiers brûlants du Real Madrid, à commencer par les joueurs en fin de contrat.

Très discret lors du précédent mercato estival, le Real Madrid attaque ce mois de janvier dans les mêmes dispositions. En effet, les finances du club madrilène ont été lourdement impactées par la crise sanitaire et Zinedine Zidane confirme en conférence de presse qu'il n'attend pas spécialement de mouvements cet hiver : « Nous avons tout ce qu'il faut ici, mes réflexions portent sur le match de demain et sur les joueurs que nous avons ici. Nous avons un effectif assez conséquent pour ne pas avoir à penser à ceux qui ne sont pas à nous. »

Zidane n'attend pas de renforts, mais...