Mercato - PSG : Kylian Mbappé déjà en contact avec le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 7 janvier 2021 à 20h10 par B.C. mis à jour le 7 janvier 2021 à 20h15

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu’en juin 2022, le Real Madrid n’aurait pas encore approché l’attaquant de 22 ans.

L’avenir de Kylian Mbappé va inéluctablement animer l’actualité dans les prochaines semaines. L’attaquant de 22 ans est lié au PSG jusqu’en juin prochain et tarde à répondre aux sollicitations de sa direction, souhaitant le prolonger. Le Real Madrid est évidemment à l’affût, et selon plusieurs médias espagnol, le club merengue aurait déjà approché à plusieurs reprises Kylian Mbappé pour se renseigner sur sa situation et le convaincre de quitter le PSG pour rallier la Casa Blanca . Néanmoins, la réalité serait différente.

Aucun contact entre Mbappé et le Real Madrid ?