Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait refusé un offre légendaire !

Publié le 7 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait très convoité sur le marché, notamment par Manchester City. Mais l'attaquant français a repoussé les avances de Pep Guardiola.

Dans les prochaines semaines, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auront du pain sur la planche. Et pour cause, la situation contractuelle de nombreux joueurs pose problème et place le PSG dans une situation inconfortable, notamment avec ses deux stars. En effet, les contrats de Neymar et Kylian Mbappé prennent fin en juin 2022 et s'ils ne prolongent pas, il faudra probablement envisager une vente l'été prochain afin d'éviter un départ libre l'année suivante. Et alors que les négociations avec le Brésilien avancent bien, celles avec le Champion du monde sont plus compliquées ce qui attire l'intérêt de nombreux clubs européens et non des moindres.

Mbappé recale Guardiola