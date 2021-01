Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une stratégie très claire pour Sergio Ramos !

Publié le 7 janvier 2021 à 18h15 par B.C.

Très intéressé par Sergio Ramos, le PSG ne devrait pas approcher le défenseur central en raison de ses bons rapports avec le Real Madrid. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas tiré un trait sur le capitaine merengue et attendrait patiemment le 1er juillet prochain pour passer à l’action.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos voit son avenir s’inscrire en pointillé. Le défenseur central tarde à trouver un accord avec le Real Madrid pour sa prolongation, et cela suscite des convoitises. Le PSG est notamment annoncé comme l’un des grands prétendants à l’Espagnol de 34 ans, mais RMC a précisé ce mercredi que Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas approché Sergio Ramos malgré les nombreuses rumeurs évoquées en Espagne. D’ailleurs, Josep Pedrerol a assuré ce même jour dans le Chiringuito que le PSG avait contacté les dirigeants du Real Madrid pour les rassurer et leur garantir qu’aucune offre n’avait été formulée à l’international espagnol.

Le PSG attentiste dans le dossier Sergio Ramos, mais très intéressé