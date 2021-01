Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane s’active pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il n’est plus en odeur de sainteté au Real Madrid, Luka Jovic étudierait actuellement les offres pour aller se relancer ailleurs en seconde partie de saison.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic n’a jamais réussi à répondre aux attentes au Real Madrid. Recruté afin de prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme, celui qui était un prolifique buteur en Bundesliga a perdu de sa superbe dans la capitale espagnole, au point où il est désormais fréquemment annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Cette fenêtre hivernale des transferts ne déroge pas à la règle. Luka Jovic est une nouvelle fois cité comme un candidat au départ, et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, il serait actuellement en train d’étudier les offres.

L’AC Milan, l’Eintracht Francfort et Wolverhampton suivraient Luka Jovic