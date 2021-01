Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a tranché pour l’avenir de ce gros nom !

Publié le 7 janvier 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Isco serait dans le flou quant à son avenir au Real Madrid, Zinedine Zidane n’aurait pas la moindre intention de voir son joueur filer au cours de cette session hivernale des transferts.

Présent dans l’effectif du Real Madrid depuis 2013 et son transfert en provenance du Malaga CF, Isco n’est plus que l’ombre de lui-même ces derniers mois. Auteur de performances bien mois reluisantes que par le passé, l’international espagnol a logiquement perdu sa place dans le onze du club de la capitale espagnole et doit se contenter d’un maigre temps de jeu cette saison (357 minutes cette saison, toutes compétitions confondues). Par conséquent, à six mois de l’Euro, Isco est annoncé sur le départ du Real Madrid en ce mois de janvier. Seulement voilà, Zinedine Zidane ne le verrait pas de cet œil à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne…

Zidane serait persuadé qu’il peut relancer Isco en seconde partie de saison