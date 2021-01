Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a deux pistes pour succéder à Bouna Sarr !

Publié le 7 janvier 2021 à 19h10 par A.C.

Pablo Longoria semble déterminé à recruter un latéral droit pour l’Olympique de Marseille, au cours de ce mercato hivernal.

Avec le départ de Bouna Sarr lors du dernier mercato, André Villas-Boas se retrouve avec Hiroki Sakai en seul arrière droit de formation à l’Olympique de Marseille. La piste Joakim Maehle définitivement enterrée, Pablo Longoria aurait coché deux noms en Serie A. Le premier serait Kevin Malcuit, ancien de l’ASSE qui ne joue que très peu au Napoli depuis le début de la saison. L’autre nom lié à l’OM est celui de Pol Lirola, passé par les équipes jeunes de la Juventus et désormais à la Fiorentina.

Longoria continue de travailler pour Malcuit et Lirola