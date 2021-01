Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait bien tenter un gros coup cet hiver !

Publié le 7 janvier 2021 à 20h45 par B.C.

Comme indiqué depuis plusieurs semaines par la presse étrangère, le PSG suivrait attentivement la situation de Christian Eriksen à l’Inter Milan.

Malgré la crise du Covid-19, le PSG va chercher à se renforcer en ce mois de janvier. D’après les informations de RMC , Leonardo et Mauricio Pochettino vont se réunir dans les prochains jours pour définir la stratégie du club de la capitale durant le mercato hivernal. Plusieurs pistes du club sont déjà connues, et le nouvel entraîneur du PSG pourrait notamment miser sur d’anciennes connaissances. Selon nos informations, Dele Alli apparaît comme sa priorité, un intérêt confirmé par RMC ce jeudi, mais Christian Eriksen apparaîtrait également sur la short-list des Parisiens.

La piste Eriksen étudiée par le PSG