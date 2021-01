Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie en interne sur la différence entre Tuchel et Pochettino !

Publié le 8 janvier 2021 à 0h45 par La rédaction

Sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel. Et entre les deux entraîneurs, les différences seraient déjà visibles.

Si le match nul 1-1 face à l'ASSE ce mercredi 6 janvier à Geoffroy-Guichard vient légèrement gâcher l’arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG, le technicien argentin est déjà apprécié. Tant par ses confrères, comme Claude Puel, que de son effectif et de sa direction. En interne, on loue même déjà le caractère de Mauricio Pochettino comparé à celui de Thomas Tuchel.

« Il a beaucoup plus l’âme d’un leader »