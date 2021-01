Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message fort après l’arrivée de Pochettino !

Publié le 7 janvier 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a été intronisé en tant qu’entraineur du PSG il y a quelques jours, Marquinhos a appelé à la patience avant de juger le travail de son nouveau coach.

La seconde partie de saison 2020/2021 va s’écrire avec un nouvel entraîneur au PSG. Exit Thomas Tuchel, critiqué par de nombreux observateurs depuis plusieurs semaines, place à Mauricio Pochettino. L’Argentin a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une année supplémentaire en option et a disputé sa première rencontre à la tête du Paris Saint-Germain contre l’AS Saint-Etienne ce mercredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Seulement voilà, cette rencontre ne s’est pas soldée sur le résultat escompté, le PSG ayant été accroché 1-1 par les hommes de Claude Puel. Néanmoins, pas question de tirer la sonnette d’alarme aux yeux des Parisiens et notamment de Marquinhos, qui estime qu’il faut laisser du temps à Mauricio Pochettino afin qu’il mette en place son projet de jeu.

« Je suis sûr qu'on va s'améliorer, les automatismes vont arriver »