Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un nouveau signal pour Dybala !

Publié le 7 janvier 2021 à 9h10 par A.C.

Mauricio Pochettino aimerait recruter au Paris Saint-Germain son compatriote Paulo Dybala, mais du côté de la Juventus on espère toujours pouvoir le prolonger.

L’arrivée de Mauricio Pochettino a porté son lot de dossier de mercato. En effet, le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain aurait déjà glissé plusieurs noms à Leonardo. A en croire Tuttosport , ce serait notamment le cas de Paulo Dybala. Ce dernier est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022 et sa prolongation semble tarder à arriver. D’ailleurs, Pochettino avait déjà tenté de le recruter en 2019, lorsqu’il était à Tottenham. Maintenant au PSG, il espère pouvoir se rattraper...

« La prolongation de Dybala ? Je n’interviens pas dans ce genre de choses, mais.... »