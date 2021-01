Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel ancien joueur de Pochettino recruteriez-vous ?

Publié le 8 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Désormais sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait bien s’entourer de joueurs qu’il connait très bien et ainsi aller chercher certains de ses anciens protégés. Qui recruteriez-vous alors ?

Durant la trêve hivernal, le PSG a décidé de tranché dans le vif. En effet, pas convaincue des résultats de Thomas Tuchel, la direction parisienne a remercié l’entraîneur allemand, à qui il restait 6 mois de contrat. Une page s’est donc tournée et un nouveau chapitre a débuté puisque c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc du PSG. Ancien joueur parisien, l’Argentin retrouve donc le club de la capitale avec pour mission de retrouver un jeu attrayant et remporter notamment la Ligue des Champions. Pour cela, Pochettino peut compter sur un effectif rempli de stars, mais il pourra également profiter de ce mois de janvier et du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif.

Un PSG version Pochettino ?

Forcément, suite à la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, le mercato du PSG prend un autre tournure. Et ce sont notamment d’anciens protégés de l’Argentin à Tottenham qui pourraient débarquer. Christian Eriksen et Dele Alli sont les noms qui reviennent avec le plus d’insistance alors qu’un intérêt pour Harry Kane, Hugo Lloris, Serge Aurier ou encore Harry Winks a également été évoqué dans la presse britannique.



Alors, quel ancien joueur de Pochettino recruteriez-vous ?