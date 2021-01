Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 8 janvier 2021 à 19h45 par H.G.

De retour au PSG dans le costume d’entraîneur depuis la semaine dernière, Mauricio Pochettino n’a pas caché que le fait de retourner au Parc des Princes ce week-end aura une saveur particulière pour lui, et ce malgré l’absence de supporters dans les tribunes.

Officiellement intronisé entraîneur du PSG samedi dernier, Mauricio Pochettino a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une année supplémentaire en option. Prenant la succession de Thomas Tuchel, l’ancien technicien de Tottenham a effectué son grand retour au Paris Saint-Germain après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003. Et après son premier match à la tête du club de la capitale, qui était un déplacement à Geoffroy-Guichard ce mercredi (1-1), l’Argentin va faire son grand retour au Parc des Princes ce samedi à l’occasion de la réception du Stade Brestois pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Ce retour sera un événement pour Mauricio Pochettino, et il ne cache pas son impatience.

« Ce sera une nuit spéciale »