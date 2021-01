Foot - PSG

PSG - Malaise : L'annonce de Mauricio Pochettino sur le retour de Neymar !

Publié le 8 janvier 2021 à 16h10 par H.G. mis à jour le 8 janvier 2021 à 16h11

Alors que Neymar n’avait déjà pas participé au premier match de l’ère Mauricio Pochettino cette semaine contre l’ASSE (1-1), l’international brésilien risquerait d’être de nouveau absent ce samedi soir contre le Stade Brestois.

Touché à la cheville gauche mi-décembre contre l’OL à la suite d’un tacle de Thiago Mendes en fin de rencontre, Neymar n’est pas encore tiré d’affaire. En effet, s’il était annoncé que le numéro 10 du PSG ferait son retour à la compétition mercredi dernier contre l’ASSE lors de la 18e journée de Ligue 1, l’international brésilien n’était finalement pas dans le groupe. Pire, Neymar n’a toujours pas participé au moindre entraînement collectif depuis le retour de la trêve hivernale dimanche dernier.

« Sa situation va être évaluée aujourd’hui pour choisir la stratégie pour la suite »