PSG : Quand Pierre Ménès dézingue Mbappé et Di Maria !

Publié le 8 janvier 2021 à 1h15 par A.D.

Très discrets face à l'ASSE, Kylian Mbappé et Angel Di Maria n'ont pas pu mener le PSG vers la victoire ce mercredi. Alors qu'ils étaient bien en deça de leur rendement habituel, les deux hommes n'ont pas été épargnés par Pierre Ménès.

Pour sa première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'a pas commencé de la meilleure des manières. Opposé à l'ASSE, le club de la capitale a été tenu en échec (1-1) ce mercredi. Si Pierre Ménès s'est montré clément envers le coach argentin, il n'a pas manqué de pointer du doigt Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Sur son blog, le journaliste de Canal+ a estimé que la prestation des deux stars du PSG était médiocre.

«Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques»