PSG : La réponse de Verratti à Pochettino après son choix fort !

Publié le 7 janvier 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a laissé entendre qu’il pourrait durablement installer Marco Verratti en meneur de jeu, l'Italien a expliqué avoir été à son aise à cette positon inhabituelle face à l’AS Saint-Etienne.

Si la grande première de Mauricio Pochettino s’est soldée par un match nul 1-1 sur la pelouse de l’ASSE pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le nouvel entraîneur du PSG a néanmoins innové au cours de cette rencontre. Et pour cause, l’Argentin a décidé d’installer Marco Verratti dans une position de numéro 10. Ce choix s’est avéré payant, le milieu italien ayant réalisé une belle performance malgré le score final de la partie. De ce fait, Mauricio Pochettino a expliqué au sortir du match qu’il pourrait être reconduit à positionner son joueur de 28 ans à ce poste : « Je vois Marco comme un meneur de jeu, pouvant jouer très libre. Bien sûr, au départ, on a parlé de système. Il était placé derrière l’attaquant mais ce n’était que lors des moments où l’on voulait presser. Sinon, on jouait à trois au milieu », a-t-il justifié.

« Je me suis trouvé bien »