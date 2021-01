Foot - PSG

PSG : Pochettino envoie un message très fort à Verratti !

Publié le 7 janvier 2021 à 10h45 par Hadrien Grenier

Positionné en tant que numéro 10 durant la majeure partie de la rencontre face à l’ASSE mercredi soir, Marco Verratti pourrait s’installer durablement dans ce rôle comme l’a indiqué Mauricio Pochettino.

Tenu en échec pour sa grande première sur le banc du PSG mercredi soir face à l’ASSE (1-1), Mauricio Pochettino a pourtant tenté d’imposer son style sur le plan tactique. En effet, l’un des premiers choix forts du technicien argentin a notamment été de positionner Marco Verratti dans un rôle de numéro 10, ce qui a plutôt bien réussi à l’international italien. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Pochettino a d’ailleurs envoyé un message fort au milieu de terrain du PSG.

« Je vois Verratti comme un meneur de jeu »